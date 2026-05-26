Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 26.05.2026 (обновлено: 08:25 26.05.2026)
В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Один из членов экипажа жестко севшего в Красноярском крае самолета в реанимации

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураЛегкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Богучанском районе Красноярского края легкомоторный самолет «Аэропракт» совершил жесткую посадку.
  • Оба члена экипажа доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу.
  • Один из членов экипажа в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, второй — в состоянии средней тяжести.
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Оба члена экипажа самолета "Аэропракт", совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярском крае, доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу, один из них в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Оба члена экипажа ночью санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один - в тяжелом состоянии, он в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ. Второй - в состоянии средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека, они доставлены в медучреждение. По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами.
Легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
После жесткой посадки самолета в Красноярском крае возбудили дело
Вчера, 15:11
 
ПроисшествияБогучанский районКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала