В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Оба члена экипажа самолета "Аэропракт", совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярском крае, доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу, один из них в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Оба члена экипажа ночью санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один - в тяжелом состоянии, он в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ. Второй - в состоянии средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека, они доставлены в медучреждение. По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами.