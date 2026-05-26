В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Оба члена экипажа самолета "Аэропракт", совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярском крае, доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу, один из них в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве региона.