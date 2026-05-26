Экс-пилота "Формулы-1" Сало ударили ножом во время отдыха в Таиланде

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший пилот "Формулы-1" финн Мика Сало сообщил, что перенес ножевое ранение во время отдыха в Таиланде.
"Меня чем-то полоснуло в Бангкоке. Я шел обратно в свой отель по оживленной улице. Почувствовал небольшой удар по ноге - и ничего больше. Метров через 50 какой-то мужчина сказал мне, что у меня течет кровь. Я посмотрел вниз и увидел рану, моя обувь была вся в крови. Я взял такси и поехал в больницу, где врач наложил восемь швов на мышцу и двадцать на кожу. Сейчас все в порядке. Я даже не плакал", - приводит Iltalehti пост Сало в его соцсетях.
В интервью Iltalehti гонщик сообщил, что его рана заживает: "Я ежедневно хожу в больницу, чтобы ее обрабатывать. Могу ходить почти нормально, но только на короткие расстояния".
Сало 59 лет. Он с 1994 по 2000 год, а также в 2002-м выступал в "Формуле-1", где на его счету два попадания на подиум.