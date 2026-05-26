Рейтинг@Mail.ru
Экс-пилота "Формулы-1" Сало ударили ножом во время отдыха в Таиланде - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
10:41 26.05.2026
Экс-пилота "Формулы-1" Сало ударили ножом во время отдыха в Таиланде

Экс-пилота "Формулы-1" Мика Сало ранили ножом во время отдыха в Таиланде

© Фото : соцсети Mika SaloБывший пилот "Формулы-1" финн Мика Сало на отдыхе в Таиланде
Бывший пилот Формулы-1 финн Мика Сало на отдыхе в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : соцсети Mika Salo
Бывший пилот "Формулы-1" финн Мика Сало на отдыхе в Таиланде
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-пилота "Формулы-1" Мика Сало ударили ножом во время отдыха в Бангкоке.
  • Сало получил ранение на оживленной улице, и только через некоторое время заметил кровь.
  • Сейчас Сало ежедневно посещает больницу для обработки раны и почти нормально ходит, но только на короткие расстояния.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший пилот "Формулы-1" финн Мика Сало сообщил, что перенес ножевое ранение во время отдыха в Таиланде.
Нападение произошло на прошлой неделе в столице Таиланда Бангкоке. Сало шел по оживленной улице, когда что-то полоснуло его по ноге. Спортсмен сначала не понял, что получил ранение.
"Меня чем-то полоснуло в Бангкоке. Я шел обратно в свой отель по оживленной улице. Почувствовал небольшой удар по ноге - и ничего больше. Метров через 50 какой-то мужчина сказал мне, что у меня течет кровь. Я посмотрел вниз и увидел рану, моя обувь была вся в крови. Я взял такси и поехал в больницу, где врач наложил восемь швов на мышцу и двадцать на кожу. Сейчас все в порядке. Я даже не плакал", - приводит Iltalehti пост Сало в его соцсетях.
В интервью Iltalehti гонщик сообщил, что его рана заживает: "Я ежедневно хожу в больницу, чтобы ее обрабатывать. Могу ходить почти нормально, но только на короткие расстояния".
Сало 59 лет. Он с 1994 по 2000 год, а также в 2002-м выступал в "Формуле-1", где на его счету два попадания на подиум.
Ален Прост - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Грабители ударили по голове легенду "Формулы-1" при атаке на дом, пишут СМИ
23 мая, 13:46
 
Формула-1Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала