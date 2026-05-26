В L'Equipe включили Сафонова в топ-10 вратарей мира

- Французское издание L'Equipe включило российского вратаря Матвея Сафонова в десятку лучших вратарей мира, расположив его на десятой строчке.
- В текущем сезоне Матвей Сафонов провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
Россиянин, по мнению редакторов газеты, расположился на 10-й строчке. Среди остальных игроков "ПСЖ" в L'Equipe считают лучшими в мире на своих позициях правого и левого защитников Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша, центрального защитника Вильяна Пачо, нападающего Усмана Дембеле и левого вингера Хвичу Кварацхелию.
