Открытки с праздником Курбан-байрам: красивые картинки и поздравления

Священный праздник Курбан-байрам (арабское название — Ид аль-Адха) — один из главных праздников в исламской культуре, который традиционно отмечают спустя 70 дней после Ураза-байрам. В 2026 году дата выпадает на 27 мая. В этот светлый день принято собираться в кругу семьи, совершать праздничный намаз, раздавать милостыню и поздравлять близких, друзей и родственников. Подготовили поздравительные картинки на Курбан-байрам с пожеланиями на русском и татарском языках для отправки в мессенджере или через соцсети. Скачать красивые открытки и картинки с праздником Курбан-байрам можно бесплатно без регистрации на РИА Новости.
Красивые открытки с Курбан-байрамом
Красивые картинки с праздником Курбан-байрам, которые согреют душу верующим. В нашей подборке изображения с восточным орнаментом, изящными арабскими надписями, полумесяцем со звездой и величественной мечетью — символами, которые напоминают о великом жертвоприношении пророка.
Красивая открытка с Курбан-байрамом с мечетью и полумесяцем: Желаю, чтобы ваша вера становилась только крепче, а здоровье — сильнее!
Открытка с праздником Курбан-байрам с теплыми пожеланиями: Светлой радости, душевного тепла и защиты Всевышнего на каждом шагу!
Картинка с Курбан-байрам с восточным орнаментом: Делитесь добром! С великим праздником ислама!
Красивая открытка на Курбан-байрам с старинными узорами: Благословенного праздника! Обязательно сбудутся все светлые надежды!
Открытки с праздником Курбан-байрам с надписью: Пусть Всевышний хранит ваших близких от всех бед
Картинки с праздником Курбан-байрам с ночным небом и луной: В этот день сердца наполнятся любовью и состраданием. Света, мира и добра! С Курбан-байрамом!
Открытка поздравительная с Курбан-байрам: Пусть сбудутся все ваши самые добрые и искренние пожелания
Картинка с поздравлением Курбан-байрам с добрыми словами: Всевышний дарует вам свою милость каждый день
Красивые открытки с Курбан-байрамом с праздничным настроением: С праздником веры и добрых дел! Пусть Аллах примет ваши благие дела и молитвы
Открытка на праздник Курбан-байрам с мечетью на фоне заката: Искренних молитв и добрых вестей в этот светлый праздник
Картинка на Курбан-байрам с национальными узорами: Пусть каждый день вашей жизни будет таким же светлым и чистым, как этот великий праздник
Открытки с днем Курбан-байрам с душевными пожеланиями: Семейного благополучия и успеха во всех праведных делах!
Красивая картинка с праздником Курбан-байрам: Светлого праздника Курбан-байрам! Мира и добра вашему дому!
Открытка с Курбан-байрамом с благословением и миром: Светлый праздник Курбан-байрам наполнит сердца любовью и милосердием!
Картинка с праздником Курбан-Байрам: Пусть Всевышний вознаградит вас за вашу искренность
Поздравительная открытка с Курбан-байрамом с орнаментом: Светлых надежд, мира и безграничного счастья!
Красивая открытка с праздником Курбан-байрам с узорами: Пусть каждый день будет озарен милостью Аллаха и вера направляет вас
Открытка с Курбан-байрам с пожеланиями счастья и добра: Счастливого Курбан-байрама! Радости, света и тепла вашей семье!
Картинки с Курбан-байрам с праздничной атмосферой: Поздравляю с Курбан-байрамом! Светлых надежд, мира и безграничного счастья!
С праздником Курбан-байрам! Радости, душевного тепла и защиты Всевышнего!
Открытка с Курбан-байрам с ярким восточным стилем: Желаю мирного неба, щедрого дастархана и искренних улыбок. С праздником!
Картинка с поздравлением Курбан-байрам: Благословенного праздника! Милости Всевышнего и душевного покоя
Красивая открытка на Курбан-байрам: С праздником жертвенности и чистоты помыслов!
Открытка с праздником Курбан-байрам: Мирного неба над головой и благодати Всевышнего
Картинка с Курбан-байрамом: Пусть благополучие не покидает ваш дом. С праздником!
Муфтий рассказал, когда наступит Курбан-байрам
4 апреля, 04:57
Открытки с Курбан-байрам на татарском языке
Поздравительные открытки с Курбан-байрамом на татарском языке с теплыми пожеланиями. Поздравления на родном языке всегда звучат по-особенному. Отправьте картинку и поздравление с Курбан-байрам на татарском языке тем, кто чтит родную речь и традиции.
Открытки на татарском языке с Курбан-байрам с поздравлением: Корбан гаете мөбарәк булсын, һәр йортка да шатлык, иминлек һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килсен!
Открытка с Курбан-байрам на татарском с добрыми словами: Корбан гаете мөбарәк булсын, һәр йортка да шатлык, иминлек һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килсен!
Картинки с Курбан-байрам на татарском языке: Бәракәтле изге бәйрәм-Корбан гаете белән тәбрик итәм!
Красивая открытка с праздником Курбан-байрам на татарском: Аллаһ сиңа сәламәтлек, бәхет һәм күңел тынычлыгы бирсен!
Открытки с днем Курбан-байрам на татарском языке: Аллаһ кылган догаларыгызны һәм корбаннарыгызны кабул итсен!
Картинка с поздравлением Курбан-байрам на татарском: Якты бәйрәм белән!
Открытка с Курбан-байрам с татарской надписью: Корбан бәйрәме белән!
Картинки с праздником Курбан-байрам на татарском: Корбан бәйрәме мөбарәк булсын! Күңелдә — тынычлык, гамәлдә — изгелек, һәр көнебездә — шатлык булсын!
Открытки с Кур
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки на татарском языке с пожеланиями Курбан-байрам: Сезгә шатлык, яхшылык һәм җылылык телим!
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка на татарском с Курбан-байрам
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки на татарском языке с пожеланиями Курбан-байрам
© Открытка создана РИА НовостиКартинка Курбан-байрам на татарском языке
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительные открытки с Курбан-байрамом на татарском
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Курбан-байрам на татарском языке
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Курбан-байрамом с надписью на татарском
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Курбан-байрамом с пожеланиями на татарском
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с Курбан-байрамом на татарском
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрамом на татарском языке
© Открытка создана РИА НовостиКартинки с праздник Курбан-байрам на татарском
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрам с поздравлением на татарском
© Открытка создана РИА НовостиКартинки на татарском языке с Курбан-байрам
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрам с текстом на татарском
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Курбан-байрам на татарском языке
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с праздником Курбан-байрам на татарском языке
Открытки на праздник Курбан-байрам с поздравлениями и пожеланиями
Поздравительные открытки с праздником Курбан-байрам с искренними пожеланиями. Подходят для отправки в МАХ, Telegram или ВКонтакте. Выберите понравившееся изображение и нажмите "скачать".
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрамом с пожеланиями мира и добра: Живите в радости, творите добро, будьте милосердны! С праздником!
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с поздравлением Курбан-байрам с теплыми словами: Пусть ангелы охраняют ваш дом, а Аллах дарует крепкое здоровье каждому члену семьи
© Открытка создана РИА НовостиПоздравительные открытки с Курбан-байрамом с надписью: В этот священный день желаю, чтобы ваши помыслы оставались чистыми, а поступки — праведными
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка на Курбан-байрам с искренним поздравлением: Пусть Всевышний убережет вашу семью от печалей и наполнит дни радостью!
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с поздравлением Курбан-байрам с душевными словами: Все ваши добрые дела, совершенные в этот день, зачтутся многократно
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрам с пожеланиями изменения: Пусть Курбан-байрам станет началом новой, счастливой и праведной жизни!
© Открытка создана РИА НовостиКартинки с днем Курбан-байрам: Света, добра и неиссякаемого потока жизненной энергии! С великим днем!
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Курбан-байрам с пожеланиями здоровья: Здоровья родителям, счастья детям, бараката всей семье!
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с праздником Курбан-байрам с пожеланиями радости: Встречайте праздник с улыбкой или сохраняйте чистоту сердца
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрам с теплыми словами: Разделите с окружающими тепло своей души. Крепкой веры, искренних молитв и ответов на них! С праздником!
© Открытка создана РИА НовостиПоздравление Курбан-байрам на русском в картинках: Пусть в домах всегда будет мир и достаток!
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Курбан-байрам с пожеланиями счастья: В этот день пусть Всевышний пошлет в каждый дом здоровье, счастье и благополучие
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Курбан-байрам с душевным текстом: Желаю собрать щедрый стол и пригласить в дом благодать Всевышнего!
© Открытка создана РИА НовостиКартинки с поздравлением Курбан-байрам с добром: Пусть в этот праздник простятся все обиды и забудутся все невзгоды
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка на праздник Курбан-байрам с пожеланием мира: Курбан-байрам укрепит братские узы и подарит мир всему нашему народу
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Курбан-байрам с поздравительным текстом: Желаю, чтобы молитвы дошли до небес, а в дом спустилось спокойствие
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрам с пожеланиями добра: Желаю процветания, уважения старших и послушания младших
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с праздником Курбан-байрам с добрыми словами: Светлых помыслов, крепкого братства и уюта в родных стенах
© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Курбан-байрам искренними пожеланиями: Пусть Всевышний очистит душу от тревог и подарит истинное счастье
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Курбан-байрам с красивым поздравлением: Курбан-байрам озарит ваш путь светом веры и подарит настоящее душевное умиротворение!
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Курбан-байрам с пожеланиями благ: Желаю светлых помыслов, крепкого братства и уюта в родных стенах
© Открытка создана РИА НовостиС праздником Курбан-байрам: Пусть близкие и родные всегда будут живы-здоровы и находятся рядом!
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Курбан-байрам с душевным поздравлением: Пусть добро, которое вы отдаете, вернется к вам многократно
Поздравления с Курбан-байрам своими словами
Курбан-байрам — один из главных и самых светлых праздников в исламе, символизирующий искреннюю веру и преданность, милосердие и готовность к самопожертвованию, единство мусульманской общины. Он учит не только жертвовать материальным, но и отбрасывать гордыню, проявлять милосердие к слабым и укреплять семейные узы. В этот день мусульмане по всему миру собираются семьями, накрывают щедрые столы, делятся угощениями с нуждающимися и возносят молитвы Всевышнему.
Поздравления для родственников, друзей и коллег своими словами:
- С великим праздником Курбан-байрам! В этот светлый день мы вспоминаем истинный смысл смирения и духовной чистоты. Пусть Всевышний примет ваше жертвоприношение и ваши молитвы. Берегите друг друга и пусть в вашем доме всегда царит баракат. С праздником!
- С благословенным праздником Курбан-байрам! Пусть глубокий духовный смысл этого дня осветит ваш жизненный путь. Пусть Аллах щедро вознаградит вас за каждую добрую мысль и за тепло, которое вы дарите!
- С праздником Курбан-байрам! Пусть в этот святой день наши сердца откроются для доброты и милосердия. Желаю старшим телесного здравия, а детям — благонравия. Пусть Аллах одарит каждого из нас Своей милостью и даст богатство веры!
- Поздравляю со священным праздником Курбан-байрам! Пусть он принесет свет в ваш дом, изобилие на ваш стол, спокойствие и радость в вашу душу.
- Пусть в этот светлый праздничный день Всевышний ниспошлет всем нам свою милость, дарует долгую, счастливую и здоровую жизнь.