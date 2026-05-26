16:04 26.05.2026 (обновлено: 16:13 26.05.2026)
Рябков рассказал об ограниченном диалоге в "Ядерной пятерке"

Рябков: диалог в "Ядерной пятерке" не заморожен полностью, но ограничен

© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
  • Диалог в «ядерной пятерке» ведется ограниченно и на сугубо рабочем уровне.
  • По словам Сергея Рябкова, без предварительных сдвигов в военно-политической ситуации диалог не способен дать результатов в виде деэскалационных мер.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью, но ведется ограниченно и на сугубо рабочем уровне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем. Он не способен дать результат в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в нынешней, крайне турбулентной и враждебной по отношению друг к другу, военно-политической ситуации" , - сказал Рябков в ходе выступления на Международном форуме по безопасности.
