Рябков рассказал об ограниченном диалоге в "Ядерной пятерке"

- Диалог в «ядерной пятерке» ведется ограниченно и на сугубо рабочем уровне.
- По словам Сергея Рябкова, без предварительных сдвигов в военно-политической ситуации диалог не способен дать результатов в виде деэскалационных мер.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью, но ведется ограниченно и на сугубо рабочем уровне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем. Он не способен дать результат в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в нынешней, крайне турбулентной и враждебной по отношению друг к другу, военно-политической ситуации" , - сказал Рябков в ходе выступления на Международном форуме по безопасности.