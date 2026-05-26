Россия и США слегка продвигаются в вопросах дипотношений, заявил Рябков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и США в вопросах нормализации дипотношений слегка продвигаются, но "в час по чайной ложке", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В час по чайной ложке. Но, по крайней мере, нет отката", - сказал он журналистам.
"Я понимаю, что нет оснований произносить какие-то реляции или впадать в какой-то эйфорический тон от того, что нет отката и нет ревизии и пересмотра тех пониманий, которые на этом треке были достигнуты в прошлом году. Конечно, это не тот случай. Но для нас существенно, что да, медленно, да, со скрипом, очень вязко, очень туго, с осложнениями, но все же кое в чем по мелочам мы слегка продвигаемся", - сказал замминистра.
Российская сторона хотела бы нарастить динамику, пока с этим непросто, отметил Рябков.
"Конечно, по главным вопросам вообще нет никакого продвижения. Это возвращение нашей дипсобственности, незаконно арестованной, и возобновление прямого авиасообщения - по этим направлениями нет никаких признаков движения Вашингтона навстречу нашим требованиям. Но по другим, периферийным, не столько значимым, сравнительно мелким сюжетам у нас продолжается работа", - подчеркнул он.