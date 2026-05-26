Рейтинг@Mail.ru
Россия и США слегка продвигаются в вопросах дипотношений, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 26.05.2026 (обновлено: 17:17 26.05.2026)
Россия и США слегка продвигаются в вопросах дипотношений, заявил Рябков

Рябков: РФ и США продвигаются в вопросах дипотношений в час по чайной ложке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и США слегка продвигаются в вопросах нормализации дипломатических отношений.
  • По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, процесс нормализации идет медленно и с осложнениями, но без отката.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и США в вопросах нормализации дипотношений слегка продвигаются, но "в час по чайной ложке", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В час по чайной ложке. Но, по крайней мере, нет отката", - сказал он журналистам.
«
"Я понимаю, что нет оснований произносить какие-то реляции или впадать в какой-то эйфорический тон от того, что нет отката и нет ревизии и пересмотра тех пониманий, которые на этом треке были достигнуты в прошлом году. Конечно, это не тот случай. Но для нас существенно, что да, медленно, да, со скрипом, очень вязко, очень туго, с осложнениями, но все же кое в чем по мелочам мы слегка продвигаемся", - сказал замминистра.
Российская сторона хотела бы нарастить динамику, пока с этим непросто, отметил Рябков.
"Конечно, по главным вопросам вообще нет никакого продвижения. Это возвращение нашей дипсобственности, незаконно арестованной, и возобновление прямого авиасообщения - по этим направлениями нет никаких признаков движения Вашингтона навстречу нашим требованиям. Но по другим, периферийным, не столько значимым, сравнительно мелким сюжетам у нас продолжается работа", - подчеркнул он.
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Россия призвала США к осознанию ответственности за договоренности на Аляске
Вчера, 15:45
 
РоссияСШАСергей РябковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала