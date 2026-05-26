Шедевр Айвазовского "Девятый вал" впервые отреставрируют в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Государственный Русский музей впервые начинает комплексную научную реставрацию шедевра Ивана Айвазовского "Девятый вал", сообщила генеральный директор музея Алла Манилова.

"Девятый вал", созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Картина поступила в собрание музея в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. За все время пребывания произведения в Русском музее специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия: укрепление красочного слоя, небольшие тонировки и профилактические работы.

« "Многократно в последние годы мы осматривали картину, понимая, что нет разрывов, нет очень серьезных нанесенных травм картине... Но я думаю, что комплексная научная реставрация картине, которой столько лет, необходима. Тем более по стандартам Русского музея, а они у нас очень высокие по состоянию полотен", - сказала Манилова журналистам.

« "У нас план большой, комплексной, действительно научной реставрации картины, в основе которой весь комплекс химико-биологических, технологических исследований, которыми так славится наша реставрационная школа", - добавила она.

По ее словам, Русский музей принял решение о проведении полноценной комплексной научной реставрации шедевра.

Манилова отметила, что примерно четыре месяца потребуется реставраторам для проведения всех исследований и непосредственно реставрационных работ.

На несколько месяцев картина покинет Академический зал №14 Михайловского дворца и будет перенесена в Зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой специалистов.

Во вторник в корпусе Бенуа Русского музея проходит реставрационный совет, посвященный началу первой в истории комплексной реставрации шедевра Айвазовского.

Реставраторам предстоит выполнить масштабный комплекс работ: укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности произведения, устранить очаги отслоений, провести работу с лаковым покрытием, которое со временем стало неоднородным и приобрело выраженную пятнистость. Параллельно специалисты Русского музея продолжают научную реставрацию исторической золоченой рамы картины. Уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы.