17:30 26.05.2026

Шедевр Айвазовского "Девятый вал" впервые отреставрируют в Русском музее

© РИА Новости / Алексей Даничев | Пресс-показ картины "Девятый вал" Ивана Айвазовского в корпусе Бенуа Русского музея
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Государственный Русский музей впервые начинает комплексную научную реставрацию шедевра Ивана Айвазовского "Девятый вал", сообщила генеральный директор музея Алла Манилова.
"Девятый вал", созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Картина поступила в собрание музея в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. За все время пребывания произведения в Русском музее специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия: укрепление красочного слоя, небольшие тонировки и профилактические работы.
"Многократно в последние годы мы осматривали картину, понимая, что нет разрывов, нет очень серьезных нанесенных травм картине... Но я думаю, что комплексная научная реставрация картине, которой столько лет, необходима. Тем более по стандартам Русского музея, а они у нас очень высокие по состоянию полотен", - сказала Манилова журналистам.

"У нас план большой, комплексной, действительно научной реставрации картины, в основе которой весь комплекс химико-биологических, технологических исследований, которыми так славится наша реставрационная школа", - добавила она.

По ее словам, Русский музей принял решение о проведении полноценной комплексной научной реставрации шедевра.
Манилова отметила, что примерно четыре месяца потребуется реставраторам для проведения всех исследований и непосредственно реставрационных работ.
На несколько месяцев картина покинет Академический зал №14 Михайловского дворца и будет перенесена в Зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой специалистов.
Во вторник в корпусе Бенуа Русского музея проходит реставрационный совет, посвященный началу первой в истории комплексной реставрации шедевра Айвазовского.
Реставраторам предстоит выполнить масштабный комплекс работ: укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности произведения, устранить очаги отслоений, провести работу с лаковым покрытием, которое со временем стало неоднородным и приобрело выраженную пятнистость. Параллельно специалисты Русского музея продолжают научную реставрацию исторической золоченой рамы картины. Уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы.
После завершения реставрационных работ "Девятый вал" будет представлен на выставке в корпусе Бенуа.
 
