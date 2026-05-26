Мать удерживаемой в Мексике россиянки вновь намерена объявить дочь в розыск

Российское посольство в Мексике продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах удерживаемой в этой стране гражданки РФ.

МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Приемная мать удерживаемой в Мексике гражданки РФ Марина Романова заявила РИА Новости, что намерена вновь подать заявление о розыске дочери, поскольку после достижения ею совершеннолетия семья не располагает достоверной информацией о ее местонахождении.

"Я ее в розыск опять буду ставить, потому что другого у меня выхода нет. Для меня ребенок - пропавший. Много бумаг, а ребенка нет. Физически ее нет", - сказала Романова.

По ее словам, мексиканские власти и адвокаты не предоставляют семье информацию о том, где находится девушка. Романовой так и не дали возможности лично увидеть дочь, а представленный ранее в суде по видеосвязи человек, по ее мнению, был подставным лицом.

"Ей исполнилось 18 лет, они ее держать уже не могут. Но где она, кто знает? Она жива или нет? Россия гарантирует ей защиту и жизнь, а мексиканцы ничего не гарантируют", - заявила собеседница агентства.

Мать россиянки выразила опасения, что после совершеннолетия дочери мексиканские органы попытаются снять с себя ответственность за ее дальнейшую судьбу. По словам Романовой, она опасается за жизнь девушки и считает нынешний этап "самым опасным".