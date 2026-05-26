Рейтинг@Mail.ru
Мать удерживаемой в Мексике россиянки вновь намерена объявить дочь в розыск - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 26.05.2026
Мать удерживаемой в Мексике россиянки вновь намерена объявить дочь в розыск

РИА Новости: мать удерживаемой в Мексике россиянки намерена объявить ее в розыск

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приемная мать удерживаемой в Мексике гражданки РФ Марина Романова заявила, что намерена вновь подать заявление о розыске дочери.
  • Мексиканские власти и адвокаты не предоставляют семье информацию о местонахождении девушки.
  • Российское посольство в Мексике продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах удерживаемой в этой стране гражданки РФ.
МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Приемная мать удерживаемой в Мексике гражданки РФ Марина Романова заявила РИА Новости, что намерена вновь подать заявление о розыске дочери, поскольку после достижения ею совершеннолетия семья не располагает достоверной информацией о ее местонахождении.
"Я ее в розыск опять буду ставить, потому что другого у меня выхода нет. Для меня ребенок - пропавший. Много бумаг, а ребенка нет. Физически ее нет", - сказала Романова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Захарова рассказала о содействии дипломатов россиянке в Мексике
22 апреля, 14:08
По ее словам, мексиканские власти и адвокаты не предоставляют семье информацию о том, где находится девушка. Романовой так и не дали возможности лично увидеть дочь, а представленный ранее в суде по видеосвязи человек, по ее мнению, был подставным лицом.
"Ей исполнилось 18 лет, они ее держать уже не могут. Но где она, кто знает? Она жива или нет? Россия гарантирует ей защиту и жизнь, а мексиканцы ничего не гарантируют", - заявила собеседница агентства.
Мать россиянки выразила опасения, что после совершеннолетия дочери мексиканские органы попытаются снять с себя ответственность за ее дальнейшую судьбу. По словам Романовой, она опасается за жизнь девушки и считает нынешний этап "самым опасным".
Российское посольство в Мексике сообщило РИА Новости, что продолжает добиваться урегулирования ситуации в интересах удерживаемой в этой стране гражданки РФ даже после наступления ее совершеннолетия.
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Приемная мать удерживаемой в Мексике девушки рассчитывает на встречу с ней
18 апреля, 22:01
 
МексикаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала