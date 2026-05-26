Генконсульство России в Дубае контактирует с задержанной россиянкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генконсульство РФ в Дубае находится в контакте с задержанной в Дубае россиянкой.
- Ей оказывают необходимую консульскую поддержку, в частности, предоставлены первичные юридические консультации.
ДУБАЙ, 26 мая - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае находится в контакте с задержанной с чемоданом наркотиков россиянкой, сказали РИА Новости в генконсульстве.
"Генеральному консульству Российской Федерации в Дубае известно о данной ситуации. Российская гражданка арестована и находится в контакте с консульскими сотрудниками. Ей оказывается необходимая консульская поддержка в рамках полномочий загранучреждения", - сказали агентству.
В частности, по линии Генконсульства были предоставлены первичные юридические консультации.