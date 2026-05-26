Ушаков рассказал о развитии отношений России и Казахстана

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются активно на принципах равноправия, уважения, невмешательства во внутренние дела, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Отношения действительно очень активно развиваются на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.