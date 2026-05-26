Ушаков рассказал о развитии отношений России и Казахстана - РИА Новости, 26.05.2026
17:04 26.05.2026
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Казахстана

Ушаков: отношения России и Казахстана развиваются на принципах равноправия

  • Отношения России и Казахстана активно развиваются на принципах равноправия, уважения и невмешательства во внутренние дела, заявил Юрий Ушаков.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются активно на принципах равноправия, уважения, невмешательства во внутренние дела, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Отношения действительно очень активно развиваются на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и так далее", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.
РоссияКазахстанЮрий УшаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
