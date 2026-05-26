Специальная военная операция на Украине
 
16:01 26.05.2026
Мендель сделала внезапное заявление о переговорах с Россией

Мендель: Европа не может договориться даже об одном визави в переговорах с РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению Юлии Мендель, сторонникам войны не нужны переговоры для урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией, поскольку это невыгодно разжигателям войны, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Европа не может договориться даже об одном представителе для переговоров с Россией. Призывы к назначению ЕС специального посланника для прямых переговоров с Москвой становятся все громче, но европейские столицы остаются глубоко разделенными", — говорится в ее публикации в соцсети X.
Мендель отметила, что "сторонникам войны не нужны переговоры" для урегулирования конфликта на Украине.
Во вторник газета Politico сообщила, что ряд чиновников из европейских стран-сторонниц Киева выступают против назначения спецпосланника от Европы для диалога с Москвой, опасаясь, что это шаг может подорвать усилия по оказанию давления на Россию посредством санкций.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и ЕС, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
