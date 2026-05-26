Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Юлии Мендель, сторонникам войны не нужны переговоры для урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией, поскольку это невыгодно разжигателям войны, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и ЕС, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.