15:55 26.05.2026
"Посылает сигнал". В Германии забили тревогу из-за решения России

Аналитик Ланге: РФ послала Европе сигнал, что от "Орешника" нельзя защититься

Дым над Киевом. Архивное фото
  • Россия использовала ракету «Орешник» во время ударов по Киеву.
  • По заявлению эксперта по вопросам безопасности Нико Ланге, применение этого оружия стало посланием для Европы о возможности России наносить удары в любой точке Европы без возможности защиты от них.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Использование Россией ракеты "Орешник" во время ударов по Киеву стало посланием для Европы, заявил эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD.
"Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. ред.) есть нечто, что мы можем использовать для ударов в любой точке Европы, и от этого невозможно защититься", — сказал он.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
