Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией, заявил журналист из США - РИА Новости, 26.05.2026
23:31 26.05.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 26 мая - РИА Новости. Обычные люди в Европе не хотят воевать с Россией, а вся военная истерия создана элитами, заявил журналист из США Кристофер Хелали в разговоре с РИА Новости на полях Международного форума по безопасности.
"Военная истерия создана элитами, люди не хотят воевать с Россией, я могу сказать это как один из тех, у кого есть греческие корни, гражданство в Греции. Люди не хотят воевать с Россией - они хотят мира с Россией", - сказал Хелали, отвечая на вопрос о военной истерии Европы, которая готовится "воевать с Москвой".
По мнению журналиста, Америка и Европа должны прекратить поддержку киевского режима. Более того, они используют Украину как плацдарм для порабощения других народов и наций, отметил Хелали.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.
