Путин рассказал о капиталовложениях России в экономику Казахстана

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в экономику Казахстана составляет почти 30 миллиардов долларов, указал президент РФ Владимир Путин.
"Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов", - написал Путин в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".