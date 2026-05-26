Россия поддерживает инициативы Казахстана в рамках председательства в ЕАЭС.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия поддерживает инициативы Казахстана, предпринимаемые в рамках председательства в ЕАЭС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в котором в этом году председательствует Казахстан.
"Мы поддерживаем те инициативы казахских друзей, которые принимаются в рамках председательства", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что с 1 января 2027 года председательство в ЕАЭС переходит к Киргизии.