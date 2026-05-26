17:05 26.05.2026 (обновлено: 17:35 26.05.2026)
Россия поддерживает инициативы Казахстана в рамках председательства в ЕАЭС

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
  • Россия поддерживает инициативы Казахстана в рамках председательства в ЕАЭС.
  • Президент РФ Владимир Путин отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия поддерживает инициативы Казахстана, предпринимаемые в рамках председательства в ЕАЭС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в котором в этом году председательствует Казахстан.
"Мы поддерживаем те инициативы казахских друзей, которые принимаются в рамках председательства", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что с 1 января 2027 года председательство в ЕАЭС переходит к Киргизии.
В миреРоссияКазахстанКиргизияЮрий УшаковВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
