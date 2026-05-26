Васильев поверил в кандидатуру Бьорндалена в президенты IBU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев считает, что России нужно активно продвигать кандидатуру Уле-Эйнара Бьорндалена на пост главы IBU.
- Бьорндален может получить поддержку большинства благодаря своей позиции «чистый спорт, справедливый спорт для всех стран без исключения».
- Выборы нового президента IBU назначены на сентябрь 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что России необходимо активно продвигать кандидатуру Уле-Эйнара Бьорндалена на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку его позиция - "чистый спорт, справедливый спорт для всех стран без исключения" - может получить поддержку большинства в противовес русофобскому лобби.
Ранее Бьорндален рассказал Dagbladet, что некоторые национальные федерации предлагали ему выдвинуться на пост президента IBU.
"Он живет вообще в Беларуси. Беларусь сейчас допускают к международным стартам. Значит, они будут иметь право участвовать в конгрессе, который состоится в сентябре. Почему белорусской федерации не выдвинуть его в качестве кандидата в президенты? Но, опять же, он сам должен этого хотеть. И я думаю, что такого спортсмена поддержат очень многие страны. Поэтому если он еще выскажется в таком же контексте, как и шведский кандидат в лыжные гонки, то многие будут за него голосовать", - сказал Васильев.
"Если он озвучит основной тезис "чистый спорт, справедливый спорт для всех стран без исключения", я даже не сомневаюсь, что большинство проголосует. Потому что сейчас русофобы захватили фактически власть, манипулируют многими, кого-то откровенно покупают. Надо включаться в эту борьбу и серьезно работать. Российскому спорту необходимо согласовать действия, если он решится выдвинуть свою кандидатуру, поддерживать его и убеждать, что это единственная правильная кандидатура, которая может умиротворить всех. Это очень важно", - отметил Васильев.
Выборы нового президента IBU назначены на сентябрь 2026 года.