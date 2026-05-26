Васильев поверил в кандидатуру Бьорндалена в президенты IBU

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что России необходимо активно продвигать кандидатуру Уле-Эйнара Бьорндалена на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку его позиция - "чистый спорт, справедливый спорт для всех стран без исключения" - может получить поддержку большинства в противовес русофобскому лобби.

"Если он озвучит основной тезис "чистый спорт, справедливый спорт для всех стран без исключения", я даже не сомневаюсь, что большинство проголосует. Потому что сейчас русофобы захватили фактически власть, манипулируют многими, кого-то откровенно покупают. Надо включаться в эту борьбу и серьезно работать. Российскому спорту необходимо согласовать действия, если он решится выдвинуть свою кандидатуру, поддерживать его и убеждать, что это единственная правильная кандидатура, которая может умиротворить всех. Это очень важно", - отметил Васильев.