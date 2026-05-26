Россия не уходит от контактов с США, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2026
16:15 26.05.2026
Россия не уходит от контактов с США, заявил Рябков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не отказывается от контактов с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
  • Реализация базовых договоренностей президентов зависит от американской администрации, подчеркнул Рябков.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не уходит от контактов с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы от этих переговоров не уходим. Мы строго придерживаемся тех рамок, которые были согласованы президентами в Анкоридже", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что вопрос в том, готова ли "американская администрация и далее играть роль, значимую в наполнении этих рамок конкретикой".
"Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет. В любом случае, не от нас зависит то, как быстро пойдет реализация базовых договоренностей президентов. Слово за администрацией США", - сказал Рябков.
