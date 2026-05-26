Россия не уходит от контактов с США, заявил Рябков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не уходит от контактов с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы от этих переговоров не уходим. Мы строго придерживаемся тех рамок, которые были согласованы президентами в Анкоридже", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что вопрос в том, готова ли "американская администрация и далее играть роль, значимую в наполнении этих рамок конкретикой".