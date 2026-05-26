14:50 26.05.2026 (обновлено: 15:51 26.05.2026)
Новые вооружения все время появляются, заявил Шойгу

© РИА Новости / Станислав Красильников
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что новые вооружения продолжают появляться.
  • По словам Шойгу, России необходимо эффективно отражать удары вглубь своей территории и помогать соседям и друзьям.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новые вооружения все время появляются, и хотелось бы, чтобы их не было, но России нужно эффективно отражать удары вглубь ее территории, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Конечно, появляется все новое и новое оружие. Хотелось бы, чтобы его не было, но, тем не менее, те удары, которые идут вглубь нашей страны, нам надо не только учиться и эффективно отражать, но и, безусловно, помогать нашим соседям и друзьям", - сказал Шойгу после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ.
НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству, заявил Шойгу
БезопасностьРоссияСергей ШойгуОДКБ
 
 
