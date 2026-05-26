"Дутые чемпионы с левыми пенальти": Спиридонов жестко разнес "Зенит"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион Европы по волейболу 2013 года и болельщик московского "Спартака" Алексей Спиридонов заявил РИА Новости, что был бы рад любому чемпиону России по футболу в сезоне-2026/27, кроме петербургского "Зенита".
В сезоне-2025/26 "Зенит" в 11-й раз стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак" в воскресенье в финале Кубка России в Москве в серии пенальти со счетом 4:3 победил "Краснодар". Основное время матча завершилось вничью - 1:1.
"Посмотрим, как пройдет селекция у "Спартака" летом. Для меня, честно, пусть кто угодно станет чемпионом, лишь бы не "Зенит". Они дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, из которых половина левые, - стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что "Зенит" стал чемпионом по делу. Когда "Краснодар" обыграл "Спартак", признаюсь, я даже не расстроился, а был рад за "Краснодар", подумал, что они приблизили себя к чемпионству, но кто знал, что они так с "Динамо" облажаются", - сказал Спиридонов, отвечая на вопрос о том, станет ли "Спартак" чемпионом в новом сезоне РПЛ.