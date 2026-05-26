Полянский: Россия добивается отдельного обсуждения теракта в ЛНР в ОБСЕ

ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Российская миссия добивается отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ во вторник, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Как ранее сообщил дипломат, швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник в 17.00 (18.00 мск) созывает спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Москва назвала это лицемерием.
"Российская сторона сейчас ставит вопрос о проведении отдельного заседания до запланированного заседания Постсовета ОБСЕ. Пока сомневаемся, что швейцарцы найдут в себе мужество на это пойти, но мы ведем работу в этом направлении", - сказал Полянский.
Постпред РФ ранее сообщил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, при этом в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.