Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил Киселев
11:04 26.05.2026 (обновлено: 11:09 26.05.2026)
Россия выступает за справедливый миропорядок, заявил Киселев

Киселев: Россия никогда не была колониальной страной

© РИА Новости / Виталий Белоусов — Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия никогда не была колониальной страной и сегодня выступает за справедливый миропорядок с разнообразием культур, укладов и вероисповеданий, заявил Дмитрий Киселев.
  • Он отметил, что работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова.
  • В Крыму сегодня работают около двух десятков национальных медиа, сообщил Киселев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Россия никогда не была колониальной страной и сегодня выступает за справедливый миропорядок с разнообразием культур, укладов и вероисповеданий, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Форум собрался в Год единства народов России. Исторически Россия, в отличие от большинства стран Европы, никогда не была колониальной страной, как бы ни хотели переписать историю многие из современных политиков. Россия и сегодня за справедливый миропорядок, где есть место всему разнообразию культур, укладов жизни и вероисповеданий. А внешнее давление лишь сплачивает нас еще больше", - сказал Киселев в видеообращении к участникам форума "Многоголосье Крыма", который открылся во вторник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях, отметил он.
"В Крыму сегодня работают около двух десятков национальных медиа, и это не квота на экзотику, а зеркало реальной жизни полуострова. Так мы сохраняем языки народов полуострова, историю, религии, искусство, традиции и обряды, храним память о достижениях народов Крыма", – сказал Киселев.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики.
