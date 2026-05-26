СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Россия никогда не была колониальной страной и сегодня выступает за справедливый миропорядок с разнообразием культур, укладов и вероисповеданий, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Форум собрался в Год единства народов России . Исторически Россия, в отличие от большинства стран Европы , никогда не была колониальной страной, как бы ни хотели переписать историю многие из современных политиков. Россия и сегодня за справедливый миропорядок, где есть место всему разнообразию культур, укладов жизни и вероисповеданий. А внешнее давление лишь сплачивает нас еще больше", - сказал Киселев в видеообращении к участникам форума "Многоголосье Крыма", который открылся во вторник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе

Работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях, отметил он.

"В Крыму сегодня работают около двух десятков национальных медиа, и это не квота на экзотику, а зеркало реальной жизни полуострова. Так мы сохраняем языки народов полуострова, историю, религии, искусство, традиции и обряды, храним память о достижениях народов Крыма", – сказал Киселев.