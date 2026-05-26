09:55 26.05.2026
Россия способна создать новую вакцину от Эболы, заявил Онищенко

Медицинская лаборатория. Архивное фото
  • Россия способна создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
  • Для борьбы с новым штаммом требуется изменение составляющей, отвечающей за иммунный ответ, и российская наука готова это осуществить.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия в случае необходимости сможет создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который распространяется сейчас в некоторых странах Африки, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку (Бундибугио - ред.), как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины — это не научная проблема. Как ее сделать — наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами", — сказал Онищенко.
Он добавил, что необходимо лишь поменять составляющую, которая отвечает за иммунный ответ к штамму Эболы Бундибугио. По его словам, Россия умеет это делать и готова реализовать задачу. В качестве примера академик привел создание вакцины от COVID-19, так как ее разработка базировалась на знаниях о варианте коронавируса MERS.
Онищенко подчеркнул, что в случае завоза лихорадки Эбола в РФ к этому должно быть готово в первую очередь первичное звено здравоохранения. Врачи должны понимать: если пациент недавно вернулся из Африки, его необходимо обследовать на Эболу.
Академик уточнил, что лихорадка Эбола обладает высокой заразностью, но не передается воздушно-капельным путем. Заразиться ей можно через тесный контакт с заболевшим или его биоматериалом, а также половым путем.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.
РоссияАфрикаДемократическая Республика КонгоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияРаспространение лихорадки ЭболаОбщество
 
 
