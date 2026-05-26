10:59 26.05.2026
Все кадеты, заболевшие норовирусом в Красноярске, выздоровели

КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Учащиеся кадетского корпуса в Красноярске, заболевшие норовирусом, выздоровели, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
В середине мая ведомство сообщало о массовом заболевании учащихся кадетского корпуса в Красноярске, было зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус. Во вторник стало известно о 35 заболевших.
"В настоящее время все заболевшие дети уже здоровы… Во время расследования и до начала летних каникул ученики кадетского корпуса обучались в дистанционном формате", - говорится в сообщении.
Источником заражения, по предварительным итогам расследования управления Роспотребнадзора, стала сотрудница пищеблока, у которой была обнаружена РНК норовируса.
