14:35 26.05.2026 (обновлено: 00:20 27.05.2026)
Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов абонентов

Роскомнадзор заявил, что не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскомнадзор заявил, что не ведет сбор IP-адресов пользователей поставщиков связи.
  • Газета "Известия" ранее сообщила, что ведомство оштрафовало 85 операторов за непредоставление соответствующих данных.
  • Роскомнадзор пояснил, что собирает информацию об IP-адресах оборудования, а не людей.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи, такие данные не передаются, заявили в ведомстве.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов — эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак.
Как пояснили в ведомстве, приказ Роскомнадзора №51 от 28 февраля 2025 года предусматривает, что операторы связи должны предоставлять информацию о тех IP-адресах, которые они выделяют своему оборудованию и устройствам пользователей в сетях.
Там пояснили, что данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются, и сбор таких данных не ведется.
"Напоминаем СМИ о необходимости проверять публикуемые сведения, включая высказывания экспертов", - добавили в ведомстве.
