Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов абонентов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи, такие данные не передаются, заявили в ведомстве.

Ранее во вторник газета " Известия " написала, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов — эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак.

Как пояснили в ведомстве, приказ Роскомнадзора №51 от 28 февраля 2025 года предусматривает, что операторы связи должны предоставлять информацию о тех IP-адресах, которые они выделяют своему оборудованию и устройствам пользователей в сетях.

Там пояснили, что данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются, и сбор таких данных не ведется.