Ограничения в Центральной России не затронут эвакуационные полеты

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения для полетов гражданских судов в Московской воздушной зоне не затронут полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации, сообщила Росавиация.
Росавиация во вторник сообщила, что авиавласти России получили представление министерства обороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны.
"Согласно предложениям в документе, ограничения не затронут: полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации; полеты для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи; полеты для выполнения авиационных работ по государственным контрактам", - говорится в сообщении.
