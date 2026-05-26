20:27 26.05.2026
Росавиация: ограничения в Центральной России не затронут эвакуационные полеты

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ограничения для полетов гражданских судов в Московской воздушной зоне не затронут полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации.
  • А также другие виды полетов, указанные в представлении Министерства обороны.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ограничения для полетов гражданских судов в Московской воздушной зоне не затронут полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации, сообщила Росавиация.
Росавиация во вторник сообщила, что авиавласти России получили представление министерства обороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны.
"Согласно предложениям в документе, ограничения не затронут: полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации; полеты для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи; полеты для выполнения авиационных работ по государственным контрактам", - говорится в сообщении.
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
