23:21 26.05.2026
В Рязани возбудили дело по факту убийства 15-летней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки.
  • На причастность к преступлению проверяется ее 17-летний брат, которого сейчас ищут.
  • Родители потерпевшей обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти, вернувшись домой 24 мая вечером.
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки возбуждено в Рязани, на причастность к преступлению проверяется ее брат, которого ищут, сообщило СУСК по региону.
По данным ведомства, вечером 24 мая родители потерпевшей вернулись в свою квартиру и обнаружили в одной из комнат тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Накануне семейная пара уехала из дома, оставив дочь и 17-летнего сына вдвоем.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки в городе Рязани (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК на платформе "Макс".
Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливается местонахождение брата потерпевшей, который проверяется на причастность к совершению особо тяжкого преступления.
