Рейтинг@Mail.ru
Рубио внимательно воспринял сигналы Лаврова по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 26.05.2026 (обновлено: 16:18 26.05.2026)
Рубио внимательно воспринял сигналы Лаврова по Украине, заявил Рябков

Рябков: Рубио в разговоре внимательно воспринял сигналы Лаврова по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым внимательно воспринял сигналы российской стороны относительно развития ситуации на Украине.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым внимательно воспринял сигналы российской стороны относительно развития ситуации на Украине и принятого Москвой решения о нанесении систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не буду пересказывать реакцию американской стороны. Госдепартамент выпустил на эту тему пресс-релиз. Могу сказать, что госсекретарь внимательно воспринял все сигналы, которые направил наш министр", - сказал Рябков.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Рубио после ударов США по объектам Ирана заявил, что проливы будут открыты
Вчера, 05:48
 
УкраинаМарко РубиоВ миреРоссияСШАСергей РябковСергей ЛавровГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала