Рубио внимательно воспринял сигналы Лаврова по Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым внимательно воспринял сигналы российской стороны относительно развития ситуации на Украине и принятого Москвой решения о нанесении систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.