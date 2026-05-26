Рубио внимательно воспринял сигналы Лаврова по Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым внимательно воспринял сигналы российской стороны относительно развития ситуации на Украине и принятого Москвой решения о нанесении систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не буду пересказывать реакцию американской стороны. Госдепартамент выпустил на эту тему пресс-релиз. Могу сказать, что госсекретарь внимательно воспринял все сигналы, которые направил наш министр", - сказал Рябков.