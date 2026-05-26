02:27 26.05.2026
Парковочное место в историческом центре Рима продают за 260 тысяч евро

Вид города Рима. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парковочное место площадью 13 квадратных метров в историческом центре Рима выставлено на продажу за 260 тысяч евро.
  • Стремительный рост цен затронул в Риме не только квартиры, но и рынок парковочных мест и гаражей из-за хронического дефицита парковок в историческом центре и высокого спроса.
  • Строительство и переоборудование помещений под гаражи стало одним из самых прибыльных сегментов рынка недвижимости в Риме.
РИМ, 26 мая - РИА Новости. Парковочное место для миниатюрной машины в историческом центре Рима выставлено на продажу за 260 тысяч евро, выяснило РИА Новости, изучив сайты недвижимости.
Покупателям предлагается пространство площадью в 13 квадратных метров в углу паркинга, расположенного в подвальном этаже многоквартирного дома. Тот находится неподалеку от площади Пьяцца-Навона, одной из главных римских достопримечательности. На фотографиях к объявлению на соседнем парковочном месте помещается автомобиль габаритов Mini Cooper. По телефону РИА Новости риелторы объяснили высокую цену соотношением спроса и предложения, назвав ее справедливой.
Это одно из немногих объявлений о продаже парковочного места в историческом центре Рима: на крупных порталах их наберется менее десятка. Предложение привлекло внимание самых крупных итальянских газет, называющих цену на более чем скромное место рекордной.
Как отмечает газета Corriere della Sera, стремительный рост цен затронул в Риме не только квартиры, но и рынок парковочных мест и гаражей. По данным издания, аналогичное место площадью 12 квадратных метров неподалеку от фонтана Треви выставлено на продажу за 205 тысяч евро, а в районе Пантеона парковка в 24 квадратных метра оценивается уже в 330 тысяч евро. Участники рынка объясняют такие цены хроническим дефицитом парковок в историческом центре и высоким спросом со стороны обеспеченных жителей центральных кварталов.
Газета также пишет, что в Риме, где на менее чем 3 миллиона жителей приходится около 1,9 миллиона частных автомобилей, строительство и переоборудование помещений под гаражи стало одним из самых прибыльных сегментов рынка недвижимости. Девелоперы активно скупают бывшие склады, коммерческие помещения и даже закрывшиеся спортивные объекты, чтобы переоборудовать их под паркинги и затем перепродавать отдельные боксы с высокой наценкой.
Эксперты одной из крупнейших сетей агентств недвижимости в Италии отмечают, что тенденция к удорожанию будет сохраняться: число машин в итальянской столице продолжает расти, тогда как число доступных парковочных мест сокращается из-за политики по ограничению автомобильного движения и расширению пешеходных зон.
