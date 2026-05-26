Президент НОТА напомнил, как Куликовская битва укрепила веру народа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько "большой победой духа". Об этом заявил президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) на открытой лекции в Московской духовной академии.

В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада.

"Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, — это была большая победа духа", — подчеркнул он.

По словам епископа Кирилла, на первый план вышла идея народного единства и нравственной гармонии, которая лежала в основе наставлений преподобного Сергия Радонежского.

"Преподобный Сергий жил в эпоху большой раздробленности и регулярных военных противостояний русских князей. Бывало, он тратил время, чтобы пешком пойти к князю — то в Ростов, то в Новгород, то в Коломну, то в Тверь — для того, чтобы беседовать, убеждать. Сергий Радонежский помог нашему народу укрепиться в вере в самого себя", — отметил он.

Сегодня, по словам епископа Кирилла, Россия вновь проходит через испытания: информационное давление, попытки размыть духовно-нравственные ориентиры. И в этих условиях особенно важно обращаться к таким примерам, как служение Сергия Радонежского и победа на Куликовом поле, чтобы не терять веру и надежду.

"Сложная атмосфера, в которой разговоры на какие-то патриотические и высокие темы часто растворяются в другой совершенно реалии, в которой живет сознание нашей молодежи. Но все-таки мы надежду не теряем, и, находясь здесь, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, я бы хотел вас вдохновить эту надежду и веру не терять", — обратился к слушателям епископ Кирилл.