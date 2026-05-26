В Пермском крае ребенок погиб из-за падения дерева
19:10 26.05.2026
В Пермском крае ребенок погиб из-за падения дерева

В Пермском крае девочка погибла из-за падения дерева от сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае вблизи городского пляжа погиб ребенок в результате падения дерева от сильного ветра.
  • Прокуратура контролирует ход проверки и принятие окончательного решения по факту происшествия.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в результате падения дерева от сильного ветра в Пермском крае вблизи городского пляжа, сообщили РИА Новости в Чайковской городской прокуратуре.
В местных пабликах в соцсетях жители писали, что в Чайковском округе погибла девочка, она находилась на пляже. Ствол дерева якобы рухнул прямо на нее из-за ветра. Глава округа Алексей Агафонов сообщал о еще одном госпитализированном ребенке.
"По предварительной информации, несовершеннолетняя, находясь в лесной зоне вблизи городского пляжа, получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения дерева", - сообщили агентству.
Сообщается, что прокуратура также осуществляет контроль за ходом проверки и принятием окончательного решения предварительного расследования.
