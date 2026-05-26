В Пермском крае из-за сильного ветра погиб ребенок

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Пермском крае сильный ветер повалил деревья, погиб ребенок, сообщил глава Чайковского округа региона Алексей Агафонов.
"Пострадал еще один подросток. Девочка направлена на госпитализацию для оказания необходимой медпомощи", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
На место происшествия выехали все оперативные службы, работает оперштаб. Проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям, добавил Агафонов.
Городская прокуратура следит за ходом проверки и принятием решения по итогам расследования. По предварительным данным, на девочку рухнул ствол дерева, когда она находилась на пляже.
Во вторник краевое управление МЧС предупреждало жителей о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду и грозе.