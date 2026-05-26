21:32 26.05.2026
Площадь ярового сева на Смоленщине составит почти 180 тысяч га в этом году

Посевные работы на Смоленщине уже проведены на площади 114,4 тысячи га

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В этом году общая площадь ярового сева в Смоленской области составит почти 180 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"На сегодняшний день работы проведены на площади 114,4 тысячи гектаров, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. План сева выполнен более чем на 62%. Лидерами по темпам проведения работ являются Починковский муниципальный округ, где план практически выполнен, Велижский муниципальный округ – почти 77% и Руднянский округ – 73%", — написал Анохин в своем канале в мессенджере МАКС.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 66 тысяч гектаров – это 62,5% от плана и на 6,4 тысячи гектаров больше уровня прошлого года, отметил глава региона. Полностью завершили сев зерновых аграрии Велижского муниципального округа, более 90% площадей засеяно в Ельнинском муниципальном округе.
Губернатор добавил, что яровой рапс посеян на площади 14 тысяч гектаров, это 78% от запланированного объема. План сева рапса выполнен в Гагаринском, Монастырщинском и Починковском муниципальных округах, в Руднянском муниципальном округе показатель превышает 90%. Лен-долгунец посеян на площади 7,3 тысячи гектаров или 91% от плана.
Глава региона указал, что картофель высажен на площади 1050 гектаров, это составляет почти 60% от плана и на 10% выше уровня прошлого года. Полностью завершены работы в Вяземском, Ельнинском, Ершичском, Угранском и Хиславичском муниципальных округах. Овощные культуры высажены на площади 41 гектар, что более чем в два раза превышает темпы аналогичного периода прошлого года.
"Помогаем нашим сельхозпроизводителям, реализуем для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. Наша общая цель – сделать сельское хозяйство устойчивым, эффективным и динамично развивающимся", — заключил Анохин.
