Площадь ярового сева на Смоленщине составит почти 180 тысяч га в этом году

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В этом году общая площадь ярового сева в Смоленской области составит почти 180 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"На сегодняшний день работы проведены на площади 114,4 тысячи гектаров, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. План сева выполнен более чем на 62%. Лидерами по темпам проведения работ являются Починковский муниципальный округ, где план практически выполнен, Велижский муниципальный округ – почти 77% и Руднянский округ – 73%", — написал Анохин в своем канале в мессенджере МАКС.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 66 тысяч гектаров – это 62,5% от плана и на 6,4 тысячи гектаров больше уровня прошлого года, отметил глава региона. Полностью завершили сев зерновых аграрии Велижского муниципального округа, более 90% площадей засеяно в Ельнинском муниципальном округе.

Губернатор добавил, что яровой рапс посеян на площади 14 тысяч гектаров, это 78% от запланированного объема. План сева рапса выполнен в Гагаринском, Монастырщинском и Починковском муниципальных округах, в Руднянском муниципальном округе показатель превышает 90%. Лен-долгунец посеян на площади 7,3 тысячи гектаров или 91% от плана.

Глава региона указал, что картофель высажен на площади 1050 гектаров, это составляет почти 60% от плана и на 10% выше уровня прошлого года. Полностью завершены работы в Вяземском, Ельнинском, Ершичском, Угранском и Хиславичском муниципальных округах. Овощные культуры высажены на площади 41 гектар, что более чем в два раза превышает темпы аналогичного периода прошлого года.