Путин отметил важность тесной координации ОДКБ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ОДКБ важно сохранять тесную координацию в условиях нестабильной геополитической ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
Приветствие Путина участникам заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Современная геополитическая ситуация остается нестабильной. В этой связи важно сохранять единство подходов и тесно координировать наши шаги по решению стоящих перед ОДКБ стратегических задач, расширять ее аналитический потенциал для тщательного и всестороннего анализа обстановки", - говорится в приветствии Путина.