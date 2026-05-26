Инструктор "ЛизаАлерт" рассказала, можно ли найти пропавшего спустя три дня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Вероятность найти живым пропавшего человека уменьшается с каждым днем, а после третьих суток поисков составляет лишь около 50%, рассказала РИА Новости инструктор направления "Профилактика" отряда "ЛизаАлерт" Евгения Цинклер.

"По статистике, если обращение поступает в течение первых суток, в 95% случаев человека удается найти живым. На вторые сутки этот показатель снижается до 70%, а спустя три дня и более - примерно до 50%. Поэтому не нужно медлить и выжидать. Это самая частая ошибка наших заявителей", - сказала Цинклер.

Поисковик отметила, что заявление о пропаже можно подать сразу, а не дожидаться нескольких дней.

"Закон не запрещает обращаться в полицию в первые часы после исчезновения человека. Сделать это может любой человек - не только родственник, но и знакомый, сосед или коллега, независимо от места проживания и времени отсутствия", - подчеркнула она.

Цинклер добавила, что главное - не терять время, так как важными остаются первые часы и первые сутки поисков.