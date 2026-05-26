01:16 26.05.2026
Инструктор "ЛизаАлерт" рассказала, можно ли найти пропавшего спустя три дня

Полицейские и волонтеры ищут пропавшего ребенка. Архивное фото
  • Вероятность найти живым пропавшего человека уменьшается с каждым днем и после третьих суток поисков составляет около 50%, рассказала инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.
  • Заявление о пропаже можно подать сразу, а не дожидаться нескольких дней.
  • Обратиться в полицию в первые часы после исчезновения человека может любой человек — не только родственник, но и знакомый, сосед или коллега.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Вероятность найти живым пропавшего человека уменьшается с каждым днем, а после третьих суток поисков составляет лишь около 50%, рассказала РИА Новости инструктор направления "Профилактика" отряда "ЛизаАлерт" Евгения Цинклер.
"По статистике, если обращение поступает в течение первых суток, в 95% случаев человека удается найти живым. На вторые сутки этот показатель снижается до 70%, а спустя три дня и более - примерно до 50%. Поэтому не нужно медлить и выжидать. Это самая частая ошибка наших заявителей", - сказала Цинклер.
Поисковик отметила, что заявление о пропаже можно подать сразу, а не дожидаться нескольких дней.
"Закон не запрещает обращаться в полицию в первые часы после исчезновения человека. Сделать это может любой человек - не только родственник, но и знакомый, сосед или коллега, независимо от места проживания и времени отсутствия", - подчеркнула она.
Цинклер добавила, что главное - не терять время, так как важными остаются первые часы и первые сутки поисков.
"Если человек внезапно перестал выходить на связь, не пришел туда, где должен был быть, и такое поведение для него нехарактерно - это уже серьезный повод обращаться за помощью", - заявила собеседница.
