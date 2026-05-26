В Чехии прокуратура проверяет обстоятельства задержания Илариона

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников. Во вторник архиерей был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.