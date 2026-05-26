В Чехии прокуратура проверяет обстоятельства задержания Илариона

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Районная прокуратура в чешском городе Кладно, расположенного неподалеку от Праги, проверяет обстоятельства задержания митрополита Илариона, сообщила во вторник прокурор района Михаэла Махова.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников. Во вторник архиерей был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
Как отмечает портал Novinky, полиция задержала автомобиль митрополита Илариона в минувшее воскресенье после получения анонимного сообщения о хранении наркотиков. При осмотре машины митрополита полиция обнаружила четыре "небольших мешочка с белым веществом".
"Задержание было вызвано подозрением на совершение преступления, связанного с наркотиками. Дело все еще находится на стадии расследования, уголовное преследование в отношении кого-либо не возбуждено", - заявила Махова порталу.
Прокуратура Кладно отказалась предоставить порталу подробности расследования, сославшись на непубличный характер текущей фазы уголовного процесса.