Форум "Бизнес у моря" стартовал в Приморье

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пятый предпринимательский форум "Бизнес у моря" стартовал в Приморском крае во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие отвечает задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, предпринимательских инициатив и повышения производительности труда. Участников и гостей поприветствовала первый вице-губернатор и председатель правительства края Вера Щербина.

Она подчеркнула: малое и среднее предпринимательство (МСП) – это основа экономики региона. Только за прошлый год количество таких предприятий в Приморье выросло почти на 4% – до более чем 95 тысяч. В этом секторе занято свыше 380 тысяч человек.

"Приморье – это 27% всего малого бизнеса Дальнего Востока. В прошлом году ВРП (валовой региональный продукт – ред.) прирос на 200 миллиардов и достиг 2,3 триллиона рублей", – приводит пресс-служба слова Щербиной.

Она добавила, что в номинальном выражении экономика края с 2022 года выросла почти в 1,5 раза. Транспорт, логистика и торговля обеспечивают почти 40% ВРП региона. Приморские порты перерабатывают половину морских контейнеров страны. Портовая инфраструктура края за прошлый год приняла более 160 миллионов тонн грузов — на уровне 2024 года.

"В прошлом году установлен рекорд по объему привлеченных инвестиций: в экономику края вложили 522 миллиарда рублей, а в 2024 году был 441 миллиард", – подчеркнула Щербина.

Щербина сказала, что свои проекты в Приморье сейчас реализуют больше двух тысяч резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Уже создано почти 80 тысяч рабочих мест, а всего планируют открыть 156 тысяч. Также заработал сухой порт "Артем".

Владивосток становится стартовой площадкой для трансарктического коридора, здесь формируется мощный восточный узел Северного морского пути.

Кроме того, совсем скоро откроются обновленные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Марково. Их пропускная способность вырастет в 7,5 раза – до 900 тысяч машин в год. Это откроет новые возможности для международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".

Программу форума "Бизнес у моря" открыло пленарное заседание. Оно было посвящено использованию искусственного интеллекта (ИИ) на производствах и предприятиях. В центре внимания оказались лучшие практики внедрения технологий ИИ и цифровых решений, которые повышают эффективность бизнеса и улучшают качество услуг.

Как отметил заместитель председателя правительства края Николай Стецко, искусственный интеллект и цифровизация в нынешнее время являются одним из ключевых факторов роста для бизнеса за счет повышения производительности и оптимизации издержек.

"Правительство Приморского края далеко не первый год помогает предпринимателям во внедрении цифровых продуктов, акцентируя внимание на производительности труда. Чтобы воспользоваться мерами государственной поддержки, необходимо пройти бесплатное обучение по производительности труда и обеспечить уровень заработной платы работников не ниже среднеотраслевой. В этом году мы пошли дальше: впервые полностью перестроили структуру ключевого форума для бизнеса под практики и тренды цифровизации. Наша задача в рамках форума – рассказать предпринимателям, убедить и показать на примерах, что внедрять новые технологии несложно, это может каждый с минимальными затратами", – подчеркнул Стецко.

Как рассказали в министерстве экономического развития Приморского края, на форуме торжественно вручат региональную предпринимательскую премию "Бизнес у моря". В этом году ее присудят в 11 номинациях. "Быстрорастущий бизнес" – для компаний с высокими темпами развития. "Бизнес от сердца" – для социальных проектов. "Туризм будущего" – за развитие туринфраструктуры. "Бренды малых городов" – новая номинация для бизнеса в муниципалитетах. "Женщина в бизнесе Приморья" – для успешных женщин-предпринимателей. "Креативный предприниматель Приморья" – за системное использование креативных решений. "Производитель года" с подноминацией "Агролидер" – для компаний АПК. "Семейный бизнес" – новая номинация для династий. "Лидер по внедрению бережливого производства" – за повышение эффективности процессов.