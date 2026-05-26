Приамурье предлагает ускорить расширение Восточного полигона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Предложение об ускоренном увеличении пропускной способности БАМа и Транссиба, входящих в состав Восточного полигона, озвучили власти Амурской области на форуме "Есть результат!" во Владивостоке, сообщило правительство региона.

По словам выступавшего на форуме губернатора Василия Орлова, за последние пять лет на Восточном полигоне проведен масштабный объем работ: построены новые пути, мосты, модернизированы станции, подстанции. Он отметил, что важной задачей стало строительство Керакского тоннеля на Транссибе в Сковородинском округе. По данным главы Амурской области, пропускная способность Восточного полигона выросла в полтора раза — до 180 миллионов тонн в 2025 году.

"В рамках форума было озвучено предложение по ускоренному увеличению пропускной способности железных дорог, в первую очередь расширению Восточного полигона, в частности, БАМа и Транссиба", - говорится в сообщении.

Орлова уточнил, что развитие Восточного полигона — важный проект для транспортной отрасли, а Амурская область играет в нем ключевую роль, поскольку четверть магистрали проходит по ее территории. С поворотом экономики на Восток грузопоток резко увеличился, и к 2032 году стоит задача довести пропускную способность до 270 миллионов тонн.

На форуме "Есть результат!", по информации правительства, уделили внимание и реализации в Амурской области мастер-планов развития Благовещенска, Белогорска, Тынды и агломерации Свободный-Циолковский. По данным кабмина, в регионе благоустроены 104 общественные территории и 178 дворов, из аварийного жилья переселены 9 тысяч человек.

Экономическую основу региона составляют Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс, построенные по поручению президента, отмечается в сообщении. Введены в эксплуатацию новый международный аэропорт и мост Благовещенск — Хэйхэ, почти завершено строительство канатной дороги через Амур.