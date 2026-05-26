Путин оценил преобразования в Казахстане в рамках новой конституции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил, что масштабные преобразования в Казахстане в рамках принятия новой Конституции будут успешными и поспособствуют укреплению государства.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Масштабные преобразования в Казахстане в рамках принятия новой Конституции будут успешными и поспособствуют укреплению государства, отметил президент России Владимир Путин.
В преддверии государственного визита президента РФ в Казахстан в газете "Казахстанская правда" опубликована статья Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", ее текст также размещен на сайте Кремля.
"Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостоянию людей", - отметил российский лидер.