В США запаниковали после предупреждения МИД России
00:48 26.05.2026 (обновлено: 00:52 26.05.2026)
В США запаниковали после предупреждения МИД России

Дэвис предупредил об эскалации конфликта после предупреждения МИД России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву говорит об угрозе эскалации конфликта.
  • Он также призвал пристально следить за развитием ситуации.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву говорит о том, что конфликт стоит на грани эскалации, такое мнение высказал в соцсети X подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Следите за развитием событий. Существует большая вероятность того, что война между Россией и Украиной может начать развиваться непредсказуемо", — написал он.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
