В Липецке локализовали пожар в частном доме

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар площадью 600 квадратных метров, начавшийся в результате взрыва в частном доме в Липецке, локализован, на месте работают более 40 человек и девять единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.