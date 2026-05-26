В Липецке частный жилой дом обрушился после взрыва и пожара

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке, здание частично обрушилось, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"В Липецке , на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком", - написал Артамонов в канале на платформе " Макс ".

Сообщается, что здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций. Под завалами могут находиться люди.

На месте работают более 40 человек и девять единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар локализовали на площади 600 квадратных метров.