СК назвал возможную причину пожара в Омской области

ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Короткое замыкание, скорее всего, стало причиной пожара в Омской области, где погибли шесть человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
В результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района погибли шесть человек: женщины 25 и 35 лет, дети в возрасте 1, 2, 5 и 14 лет. Площадь возгорания составила 67 квадратных метров.
"Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Более точно причину установят в ходе проведения пожарно-технической экспертизы", - сообщили в пресс-службе.
На месте работает следственная группа, опрашиваются соседи. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
