Рейтинг@Mail.ru
СК назвал возможную причину пожара в Омской области - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 26.05.2026
СК назвал возможную причину пожара в Омской области

СК: причиной пожара в Омской области стало короткое замыкание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Юрьевка Павлоградского района Омской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек: две женщины и четверо детей.
  • Предварительной причиной пожара названо замыкание электропроводки, более точную причину установят в ходе пожарно-технической экспертизы.
ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Короткое замыкание, скорее всего, стало причиной пожара в Омской области, где погибли шесть человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
В результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района погибли шесть человек: женщины 25 и 35 лет, дети в возрасте 1, 2, 5 и 14 лет. Площадь возгорания составила 67 квадратных метров.
"Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Более точно причину установят в ходе проведения пожарно-технической экспертизы", - сообщили в пресс-службе.
На месте работает следственная группа, опрашиваются соседи. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Омске осудили двух мужчин, по вине которых сгорели 25 домов
1 декабря 2025, 16:32
 
ПроисшествияОмская областьРоссияПавлоградский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала