Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области при пожаре в жилом доме погибли два человека.
- Пожар произошел в Гордеевском районе, в деревне Черный Ручей на улице Совхозная.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в Брянской области, сообщает МЧС РФ по Брянской области.
"Ночью в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме и надворной постройки по адресу: Гордеевский район, д. Черный Ручей, улица Совхозная. Пожар ликвидирован. В результате пожара погибли два человека: мужчина 1968 года рождения и женщина 1967 года рождения", - говорится в сообщении МЧС на платформе "Макс".
К тушению привлекались две единицы пожарной техники. Причина пожара устанавливается.
