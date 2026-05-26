© СУ СК Омской области Место пожара в жилом доме в Омской области, где погибли шесть человек

В Омской области при пожаре погибли шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка.

МОСКВА/ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в Омской области, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

Пожар произошел в частном доме в селе Юрьевка в Омской области

"Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работает следственная группа, проводится осмотр дома и опросы соседей. Выясняются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".