В Омской области при пожаре погибли шесть человек

МОСКВА/ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в Омской области, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.
Пожар произошел в частном доме в селе Юрьевка в Омской области.
"Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери, двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном", - сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте работает следственная группа, проводится осмотр дома и опросы соседей. Выясняются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Губернатор Омской области Виталий Хоценко, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил главе района Александру Сухоносову и министру труда и социального развития региона Ирине Варнавской оказать необходимую помощь и меры поддержки.