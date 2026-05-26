Отец троих детей, жизни которых унес пожар в омском селе, погиб на СВО

ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Отец троих детей, жизни которых унес пожар в селе Юрьевка Омской области, погиб в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района погибли шесть человек: женщины 25 и 35 лет, дети в возрасте 1, 2, 5 и 14 лет. Площадь возгорания составила 67 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

"Отец трех детей, годовалого, двух и пяти лет, погиб на СВО", - сказали в пресс-службе.