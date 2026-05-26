Отец троих детей, жизни которых унес пожар в омском селе, погиб на СВО - РИА Новости, 26.05.2026
10:03 26.05.2026
Отец троих детей, жизни которых унес пожар в омском селе, погиб на СВО

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • В селе Юрьевка Омской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек: две женщины и четверо детей.
  • Отец троих погибших детей погиб в зоне спецоперации.
ОМСК, 26 мая - РИА Новости. Отец троих детей, жизни которых унес пожар в селе Юрьевка Омской области, погиб в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
В результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района погибли шесть человек: женщины 25 и 35 лет, дети в возрасте 1, 2, 5 и 14 лет. Площадь возгорания составила 67 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
"Отец трех детей, годовалого, двух и пяти лет, погиб на СВО", - сказали в пресс-службе.
По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ПроисшествияОмская областьРоссияПавлоградский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
