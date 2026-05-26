Путин: Россия и Казахстан обладают огромным логистическим потенциалом - РИА Новости, 26.05.2026
22:25 26.05.2026
Путин: Россия и Казахстан обладают огромным логистическим потенциалом

  • Президент России Владимир Путин заявил о большом значении развития международных транспортных коридоров Север — Юг и Европа — Западный Китай.
  • По мнению Путина, географическое положение России и Казахстана дает огромный логистический потенциал для развития этих транспортных коридоров.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Астана придают большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай, заявил президент России Владимир Путин.
"Благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров СеверЮг и Европа – Западный Китай", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
Путин рассказал о экспортно-импортных операциях с Казахстаном
