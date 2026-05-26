Путин: Россия и Казахстан обладают огромным логистическим потенциалом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Астана придают большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай, заявил президент России Владимир Путин.
"Благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".