Рейтинг@Mail.ru
США грозит дефицит палладия из-за возможной пошлины против России - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 26.05.2026
США грозит дефицит палладия из-за возможной пошлины против России

РИА Новости: США грозит дефицит палладия из-за возможной пошлины против РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Слиток палладия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл.
  • По мнению эксперта, дефицит может спровоцировать рост цен на автомобили, нефтепродукты, продукцию приборостроения и ювелирные украшения.
  • Среди ключевых экспортеров палладия может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для США.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в мае министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры.
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
США отчаянно ищут вольфрам для производства оружия, сообщили СМИ
Вчера, 23:54
"Внутренний рынок США в краткосрочном приближении может столкнуться с дефицитом металла. Кроме того, закономерно ожидать рост цен на сам металл, а значит, и на продукцию, при производстве которой используется палладий", - рассказал о последствиях Смирнов.
Он отметил, что локально это может спровоцировать рост цен на автомобили и нефтепродукты, а также на продукцию приборостроения и ювелирные украшения.
По заявлениям официальных лиц США, импорт российского палладия оказывал давление на американские предприятия, добывающие и производящие металл.
"Пошлины спровоцируют перенаправление поставок металла. Промышленному сектору США вряд ли удастся покрыть необходимые объемы за счет внутренних мощностей, а значит, с высокой вероятностью на глобальных рынках будет наблюдаться более напряженное соперничество за поставки", - полагает Смирнов.
Среди ключевых экспортеров может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для Штатов, заключил эксперт.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Китай ответит на обеспокоенность США по редкоземам, заявил Белый дом
17 мая, 20:46
 
ЭкономикаСШАРоссияЮАРАндрей СмирновБКС Мир инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала