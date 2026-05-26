США грозит дефицит палладия из-за возможной пошлины против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл.
- По мнению эксперта, дефицит может спровоцировать рост цен на автомобили, нефтепродукты, продукцию приборостроения и ювелирные украшения.
- Среди ключевых экспортеров палладия может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для США.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с дефицитом палладия при возможном введении пошлины на российский металл, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в мае министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры.
Он отметил, что локально это может спровоцировать рост цен на автомобили и нефтепродукты, а также на продукцию приборостроения и ювелирные украшения.
По заявлениям официальных лиц США, импорт российского палладия оказывал давление на американские предприятия, добывающие и производящие металл.
"Пошлины спровоцируют перенаправление поставок металла. Промышленному сектору США вряд ли удастся покрыть необходимые объемы за счет внутренних мощностей, а значит, с высокой вероятностью на глобальных рынках будет наблюдаться более напряженное соперничество за поставки", - полагает Смирнов.
Среди ключевых экспортеров может выступить ЮАР, являющаяся вторым крупнейшим производителем металла в мире и основным поставщиком для Штатов, заключил эксперт.