18:30 26.05.2026
Госдума одобрила проект об освобождении участников СВО от госпошлины за ВНЖ

© РИА Новости / Владимир Федоренко. Здание Государственной Думы России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство иностранцев, заключивших в период СВО контракт на год, и членов их семей.
  • Законопроект также предлагает не взимать госпошлину за выдачу разрешения на временное проживание и ВНЖ гражданам Украины.
  • Предлагается установить обязанность уплаты госпошлины за выдачу иностранцу разрешения на временное проживание в определенных случаях, например, при замене документа, удостоверяющего личность.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев, заключивших в период СВО контракт на год, и членов их семей.
Изменения предлагается внести в законы "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации".
Одобренным документом предлагается ввести норму, освобождающую от уплаты госпошлины за выдачу ВНЖ иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на год, а также членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащих.
Кроме того, предполагается, что госпошлина не будет взиматься за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ гражданам Украины.
Помимо этого, законопроектом предлагается установить обязанность уплаты госпошлины за выдачу иностранцу и лицу без гражданства разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность.
Также исключается положение о взимании госпошлины в размере 4,2 тысячи рублей за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.
