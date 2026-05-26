Госдума одобрила проект об освобождении участников СВО от госпошлины за ВНЖ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается освободить от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев, заключивших в период СВО контракт на год, и членов их семей.

Изменения предлагается внести в законы "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации".

Одобренным документом предлагается ввести норму, освобождающую от уплаты госпошлины за выдачу ВНЖ иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на год, а также членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащих.

Кроме того, предполагается, что госпошлина не будет взиматься за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ гражданам Украины

Помимо этого, законопроектом предлагается установить обязанность уплаты госпошлины за выдачу иностранцу и лицу без гражданства разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность.