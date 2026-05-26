Краткий пересказ от РИА ИИ Швейцарское председательство в ОБСЕ созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске.

Российская сторона на заседании привела данные, свидетельствующие о том, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре.

ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Позицию России по теракту ВСУ в Старобельске на спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник слушал полный зал, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.

"Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе своего выступления российская сторона привела данные, свидетельствующие о том, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам - как это было в Старобельске, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре, а все жертвы, которые возникают - результат работы украинской ПВО, размещенной в жилых районах.

По словам российского дипломата, обстановка на заседании была эмоциональной, а западники повторяли "свои привычные мантры".

Постпред РФ ранее сообщил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, при этом в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.