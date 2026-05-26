Рейтинг@Mail.ru
Полянский: Россию на заседании ОБСЕ по Старобельску слушал весь зал - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 26.05.2026
Полянский: Россию на заседании ОБСЕ по Старобельску слушал весь зал

Полянский: позицию РФ по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал полный зал

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарское председательство в ОБСЕ созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске.
  • Российская сторона на заседании привела данные, свидетельствующие о том, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Позицию России по теракту ВСУ в Старобельске на спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник слушал полный зал, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Журналист из США назвал посещение колледжа в Старобельске тяжелейшим опытом
Вчера, 22:30
"Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что в ходе своего выступления российская сторона привела данные, свидетельствующие о том, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам - как это было в Старобельске, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре, а все жертвы, которые возникают - результат работы украинской ПВО, размещенной в жилых районах.
По словам российского дипломата, обстановка на заседании была эмоциональной, а западники повторяли "свои привычные мантры".
Постпред РФ ранее сообщил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, при этом в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Небензя прокомментировал реакцию Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Вчера, 21:52
 
В миреРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПолянскийЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала