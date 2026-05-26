Полянский прокомментировал отказ ОБСЕ осудить удар ВСУ по Старобельску

22:53 26.05.2026
Полянский: председательство ОБСЕ сделало вид, что не заметило погибших в ЛНР

© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev — Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
  • Швейцарское председательство ОБСЕ не осудило удар по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных.
  • Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, но такой запрос был отклонен.
  • Дмитрий Полянский заявил, что ведущие западные СМИ проигнорировали события в Старобельске и не направили туда своих корреспондентов.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Швейцарское председательство ОБСЕ сделало вид, что не заметило кадры погибших при ударе ВСУ детей в Старобельске, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.
"Швейцарское председательство, профильные структуры организации сделали вид, что не видят, как тела убитых режимом Зеленского детей достают из-под бетонных завалов, хотя эти кадры облетели весь мир", - заявил Полянский, выступая на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ во вторник в Вене.
По его словам, председательство ОБСЕ отказалась осудить удар по Старобельску из-за якобы отсутствия проверенных данных.
"В духе избирательной слепоты, охватившей всех наших западных коллег, Вы, господин председатель, спрятались за смехотворной отговоркой о том, что не владеете обстоятельствами бойни в Старобельске, хотя в других ситуациях Вы сразу же принимаете на веру любые утверждения киевской хунты и никаких расследований не требуете. Это верх цинизма, и я думаю, что Вы это прекрасно понимаете", - заявил Полянский.
Он добавил, что такая же слепота внезапно охватила ведущие западные СМИ, которые никого не направили в Старобельск, несмотря на приглашение и предоставленные российской стороной гарантии безопасности.
"Зачем им доступ к документам и возможность задавать вопросы следователям и потерпевшим? Они же давно уже не журналисты, а пропагандисты. Правда им давно уже не нужна, она не вписывается в продвигаемые ими лживые антироссийские нарративы", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что швейцарское председательство "внезапно обрело голос" лишь тогда, когда Россия ударила высокоточным оружием, включая комплекс "Орешник", по военным объектам киевского режима.
"Вы сразу же опубликовали пост, из которого следует, что Швейцария глубоко обеспокоена лишь применением Россией баллистических ракет, про целенаправленное убийство Зеленским старобельских подростков вы даже не упомянули. Такова она сегодня, лицемерная швейцарская дипломатия!" - заключил постпред РФ.
