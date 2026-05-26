Краткий пересказ от РИА ИИ Швейцарское председательство ОБСЕ не осудило удар по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных.

ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Швейцарское председательство ОБСЕ сделало вид, что не заметило кадры погибших при ударе ВСУ детей в Старобельске, заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.

Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске . Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.

"Швейцарское председательство, профильные структуры организации сделали вид, что не видят, как тела убитых режимом Зеленского детей достают из-под бетонных завалов, хотя эти кадры облетели весь мир", - заявил Полянский , выступая на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ во вторник в Вене

По его словам, председательство ОБСЕ отказалась осудить удар по Старобельску из-за якобы отсутствия проверенных данных.

"В духе избирательной слепоты, охватившей всех наших западных коллег, Вы, господин председатель, спрятались за смехотворной отговоркой о том, что не владеете обстоятельствами бойни в Старобельске, хотя в других ситуациях Вы сразу же принимаете на веру любые утверждения киевской хунты и никаких расследований не требуете. Это верх цинизма, и я думаю, что Вы это прекрасно понимаете", - заявил Полянский.

Он добавил, что такая же слепота внезапно охватила ведущие западные СМИ, которые никого не направили в Старобельск, несмотря на приглашение и предоставленные российской стороной гарантии безопасности.

"Зачем им доступ к документам и возможность задавать вопросы следователям и потерпевшим? Они же давно уже не журналисты, а пропагандисты. Правда им давно уже не нужна, она не вписывается в продвигаемые ими лживые антироссийские нарративы", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что швейцарское председательство "внезапно обрело голос" лишь тогда, когда Россия ударила высокоточным оружием, включая комплекс "Орешник", по военным объектам киевского режима.